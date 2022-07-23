بعد حادث البويرة.. هذه القطارات المتوقفة حاليا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير قطارات الخطوط الطويلة نحو الولايات الشرقية وولايات الجنوب الشرقي للبلاد من وإلى الجزائر العاصمة، متوقفة حاليا وإلى إشعار آخر.

وجاء ذلك، بسبب أشغال صيانة السكة الحديدية إثر انحراف عربات قطار لنقل البضائع على مستوى منطقة القادرية بولاية البويرة مساء أمس الجمعة.

وتتمثل قطارات المسافرين المعنية بهذا التوقف في:

الجزائر – عنابة – الجزائر والجزائر – سطيف – الجزائر، والجزائر – تقرت – الجزائر، والجزائر – تبسة – الجزائر.

وكذا قطارات الجزائر – باتنة – الجزائر، والجزائر – مسيلة – الجزائر، والجزائر – بويرة – الجزائر.

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث.

وتؤكد الشركة، بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية. من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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القطارات المتجهة من العاصمة نحو ولايات الشرق والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة متوقفة حاليا!

هذا وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أن القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة “بجاية، والمسيلة، وتقرت، وتبسة مرورا بقسنطينة وعنابة” متوقفة حاليا.

وحسب بيان الشركة، فإن هذا التوقف يرجع الى انحراف عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة، وذلك بمنطقة القادرية (ولاية البويرة).

هذا ولم تسجل الشركة أية خسائر أو إصابات بشرية إثر هذا الحادث، حسب ذات البيان.

من جانب اخر تقدمت الشركة باعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية.

وذلك من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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