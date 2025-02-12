بعد حادث نوفمبر 2024.. استئناف العمل بمركب الغاز “ألرار” بإليزي

أعلنت شركة “سوناطراك” استئناف العمل بمركب معالجة الغاز بألرار، الواقع بمنطقة الإنتاج السطح بولاية إليزي.

وذلك بعد دخول ثلاث خطوط من أصل أربعة حيز الخدمة، عقب عزل وتأمين الخط رقم 1 الذي تضرر جزئيا جراء الحادث المسجل بتاريخ 27 نوفمبر 2024.

وبحسب بيان سوناطراك، تم هذا الاستئناف إثر انتهاء أشغال الصيانة بالأجزاء المشتركة القريبة من مكان نشوب الحريق التي تأثرت بدرجات الحرارة الناجمة عنه.

وفي هذا الشأن، تنقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، إلى هذا المركب. مرفوقًا بوفد من الإطارات المسيرة للمجمع، للوقوف على سيرورة عملية استئناف العمل بمركب الغاز ألرار التي ستسمح له بالعمل بكامل قدراته الإنتاجية، وتبلغ 18 مليون متر مكعب يوميًا. في انتظار استكمال عملية إعادة تأهيل خط الإنتاج رقم 1.

وعند معاينته لهذه العملية، أشاد الرئيس المدير العام بالجهود المبذولة لإعادة تشغيل الخطوط الثلاثة السليمة بالمركب الغازي. مؤكدًا أن هذا التحدي يجسّد قدرة فرق سوناطراك والتزامها بضمان استمرارية الإنتاج.

كما اغتنم الرئيس المدير العام هذه الزيارة لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لسوناطراك. المكونة من نواب الرئيس والمديرين التنفيذيين للشركة بعين المكان.

للتذكير، فإن الحادث الذي سجّل على مستوى خط الإنتاج رقم 1، لم يسفر عن أي خسائر بشرية. غير أنه استدعى اتخاذ إجراءات تقنية وهندسية دقيقة لعزل هذا الخط بالكامل عن باقي خطوط الإنتاج.

وأشارت سوناطراك إلى أنه، رغم هذا العطل، لم تتأثر عمليات تزويد العملاء بالغاز من طرف سوناطراك. ما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية. والحفاظ على مكانة الشركة مورداً موثوقاً في سوق الطاقة العالمية.