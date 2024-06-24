بعد حريق ورشة صناعة السفن.. وزارة الصيد البحري تدعو المستثمرين إلى تأمين نشاطهم

تنقل وفد من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، متمثل في المدير الفرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص. والمدير الفرعي للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري. رفقة مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس إلى مكان نشوب حريق بورشة صناعة وصيانة السفن (SARL CORENAV) بميناء زموري بولاية بومرداس.

وتنقل الوفد من أجل الوقوف على الحادث والاطمئنان على سلامة عمال الورشة ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحريق.

بدوره تواصل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني مع مسير ورشة بناء وصيانة السفن شاوش علي. حيث أعرب له عن مواساته وتعاطفه، مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانبه في هذه المحنة، بالمرافقة اللازمة إلى حين إعادة بعث نشاط الورشة واستئناف عملها.

للإشارة فإن الحريق لم يتسبب في أية خسائر بشرية، فيما تمثلت الخسائر المادية بعد المعاينة الأولية في الاحتراق الكلي لسفينتين قيد البناء. في مرحلة متقدمة (في حدود 80%، ومصرح بهما لدى شركات التأمين)

وجددت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بهذه المناسبة دعوتها إلى جميع الناشطين في ورشات بناء وصيانة السفن. إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الدائم بإجراءات السلامة عند استعمال المواد الصمغية (La Résine). المعتمدة بكثرة في نشاط نباء وصيانة السفن.

كما تجدد الوزارة دعوتها إلى المستثمرين في المجال إلى ضرورة تأمين نشاطهم، تفاديا لأية خسائر قد تنجم عن حوادث مشابهة.