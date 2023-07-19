بعد حصوله على البراءة.. ميندي يلتحق بنادي لوريون الفرنسي

أعلن نادي لوريون الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب الدولي الفرنسي بنجامين ميندي، بعد إنتهاء عقده مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

وحسب بيان نادي لوريون الفرنيسي، عبر موقعه الرسمي، فإن الظهير الأيسر صاحب 29 سنة، ميندي وقع على عقد مع الفريق لمدة موسمين.

يجدر الإشارة، نال اللاعب بنجامين ميندي، البراءة من محكمة شيستر كراون البريطانية، في قضايا الإغتصاب التي عانى منها طيلة 3 سنوات.