بعد حضوره لحفل إفتتاح الألعاب المتوسطية.. أمير دولة قطر يشكر الرئيس تبون

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني تشكراته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد حضوره لحفل إفتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

وغرّد أمير دولة قطر عبر حسابه على التويتر “أشكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على الدعوة الكريمة لحضور إفتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية. متمنيا لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام. الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.

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أمير قطر بالجزائر لحضور حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

كما حلّ بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن زيارة أمير دولة قطر جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجاء في البيان، أنه “بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحل، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.”

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد ال ثاني إلى مطار مطار وهران الدولي لحضور افتتاح ألعاب البحر الابيض المتوسط. التي ستدوم إلى غاية 6 جويلية المقبل.

وكان في استقبالتميم بن حمد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي سيرافقه في افتتاح الألعاب الأولمبية. كما سيكون أمير قطر أهم الشخصيات التي ستكون متواجدة في الافتتاح.

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