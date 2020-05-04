بعد حفلة تعذيب ببرنامج رامز مجنون رسمي.. باسم ياخور يوجه رسالة للشامتين به
وجه الممثل السوري باسم ياخور، رسالة للشامتين به بعد عرض حلقته في برنامج المقالب الرمضاني “رامز مجنون رسمي”.
وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: “لي ما بيحبني وشمتان، إن شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله، واللي بيحبني أنا بحبه أكثر وممنون عيونه”.
وأضاف باسم ياخور: “نسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج كمان” .
وتصدر إسم الفنان السوري باسم ياخور، قائمة المحتويات الرائجة بموقع “تويتر”، بعد وقوعه ضحية في برنامج “رامز مجنون رسمي”، للممثل المصري رامز جلال.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815084
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