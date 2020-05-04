بعد حفلة تعذيب ببرنامج رامز مجنون رسمي.. باسم ياخور يوجه رسالة للشامتين به

وجه الممثل السوري ​باسم ياخور،​ رسالة للشامتين به بعد عرض حلقته في برنامج المقالب الرمضاني “رامز مجنون رسمي”.

وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: “لي ما بيحبني وشمتان، إن شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله، واللي بيحبني أنا بحبه أكثر وممنون عيونه”.

وأضاف باسم ياخور: “نسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج كمان” .

وتصدر إسم الفنان السوري باسم ياخور، قائمة المحتويات الرائجة بموقع “تويتر”، بعد وقوعه ضحية في برنامج “رامز مجنون رسمي”، للممثل المصري رامز جلال.