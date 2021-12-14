بعد حلق شعرها.. رجل دين يدعو شيرين للتوبة وإرتداء الحجاب

أصبحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هذه الأيام حديث العام والخاص، خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن حلقت شعر رأسها بالكامل نتيجة الأزمة النفسية التي تمر بها بعد طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب.

وبعد أن ظهرت شيرين حليقة الرأس. علّق عضو سابق في لجنة فتوى الأزهر الشيخ سعيد نعمان ، حول المظهر الذي ظهرت به الفنانة المصرية.

ودعا الشيخ نعمان، الفنانة شيرين إلى التوبة والعودة إلى طريق الله والهداية، كما دعاها إلى إرتداء الحجاب.

وفي حديثه إلى صحيفة الوطن، إعتبر الشيخ نعمان أن ما قامت به شيرين وحلق شعرها دون مبرر شرعي لا يصح. مشيرا إلى أن النهي عن حلق الشعر بالكامل مثل ما فعلت شيرين دون مبرر ورد في القرآن الكريم.

كما قال، أن حلق الشعر بهذه الطريق هو تغيير في الفطرة والهيئة التي خلق الله الناس عليها، وهذا لايصح شرعا.

ودعا ذات المفتي المصري الفنانة شيرين أن تراجع نفسها، وتتوب إلى الله تعالى وأن ترتدي الحجاب حتى يتوب الله عليها. ووجه رسالة إليها قال لها فيها: “ولو استطعتي أن تعتمري فإفعلي ذلك واستغلي نعمة الله عليكِ بالصوت الحسن فيما يرضى الله تعالى”.

وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفتاوى التي تؤكد كراهية حلق المرأة لشعرها عند وقوع ضرر أو مصيبة عليها. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ سعيد نعمان، أن الحديث الذي تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي له سند وصحيح وذكر في صحيح البخاري ومسلم.

كما ذكره بعض الأئمة الكبار مثل الترمذي وغيره، وهو حديث مروي عن أبي موسى الأشعري، كما أن للحديث عدة تفسيرات.

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