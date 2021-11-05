بعد حملة السخرية.. وزير الرياضة يُساند بطلة الجزائر “شيرين عبد اللاوي”

عبر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن دعمه للبطلة البارالمبية الجزائرية شيرين عبد اللاوي التي تعرضت لحملة سخرية وتنمر من قبل بعض الصفحات.

وذلك بسبب ظهورها في مقطع فيديو تحاول إلقاء كلمة أمام الجمهور وأمام مختلف قنوات التلفزيون، حيث ارتبكت ووجدت صعوبة في النطق لانها من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة الدعم التي جاء فيها:”شيرين، انت بطلتنا و فخر الجزائر و اعتزازها. لك مني دائما كل المساندة والتشجيع .. أتمنى لك المزيد من النجاحات، وأجدد لك إلتزامي وإلتزام الدولة الجزائرية لمساندة جميع الرياضيين ذوي الهمم العالية بما يضمن المزيد من التألق و التفوق ورفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية .. نحن كلنا معك”.