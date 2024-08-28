بعد حوالي سنتين من البطالة.. تايدر يخوض تجربة جديدة في الإمارات

عاد اللاعب الدولي الجزائري، سفير تايدر، إلى أجواء المنافسة رسميا، بعد حوالي سنتين من البطالة. حيث تعود آخر تجربة للاعب الخضر السابق، إلى نادي العين السعودي، موسم 2021/2020.

مثّل فيها النادي السعودي في 7 مناسبات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وأعلن نادي “Gulf United ” الناشط في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، تعاقده مع اللاعب، سفير تايدر، لموسم واحد، في بيان نشره على صفحته الرسمية في منصة “فيسبوك”.

للإشارة، سيخوض، سفير تايدر، سادس تجربة في مسيرته الاحترافية، بعد أن سبق له تمثيل أندية بولونيا و إنتر ميلان وساسولو، في إيطاليا، بالإضافة لنادي مونتريال الكندي، والعين السعودي.