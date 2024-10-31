بعد حيازتها سائل معد للاجهاض ..إمرأة مهددة بالحبس لمدة 3 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ لشابة في العقد الثالث من العمر “ب.م” لحيازتها مواد صيدلانية خاصة بالاجهاض بدون رخصة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت متابعة المتهمة من طرف نيابة محكمة الجنح بشراڨة بتاريخ 2 مارس بعد عثر بحوزتها على سائل معد للاجهاض 0.25 ملغ ،مقدمة للعدالة وصفة طبية بدون ختم.

المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءت الإستدعاء المباشر وجهت لها جنحة حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة. هذا وقد انكرت التهمة المنسوبة إليها.

وصرحت ان الدواء الذي كان بحوزتها هاص بالاجهاض، وانها تتناوله بموجب وصفة طبية لمدة ثلاث مرات في اليوم. واكدت هيئة دفاعها ان المتهمة سبق لها وان أجريت لها عملية جراحية بتاريخ 22 فيفري . مؤكدة في غياب الركن الشرعي للجريمة التمست من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها. فيما حددت القاضي تاريخ 28 نوفمبر للنطق بالحكم.