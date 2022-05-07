قناة النهار بعد خروجهم للصيد من ميناء سركوف منذ 4 أيام.. إختفاء 3 صيادين بقلم قناة النهار نشر في 07 ماي 2022 - 11:55 شارك غرِّد أرسل 89 0 بعد خروجهم للصيد من ميناء سركوف منذ 4 أيام.. إختفاء 3 صيادين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kVkmB اقرأ أيضا فتحي إبن الفقيد حزيم ينهار ويبكي بحرقة وأصدقاءه "يصبروه" على رحيل الوالد قناة النهار 04 ماي أكل الشوارع : مطعم "روستيكا" بوهران..وجهة لمن يحب تذوق الأطباق المصرية التقليدية قناة النهار 17 أفريل صريح جدا: أسعار ملابس العيد تلهب جيوب الجزائريين.. ! قناة النهار 24 أفريل الطاكسي المربوح : زوج و مرتو الله يبارك ثقافتهم في المستوى ربحو معانا 12000 دج قناة النهار 25 أفريل وليدي مريض بالسكري.. كيفاه نتعامل معاه ؟ قناة النهار 17 أفريل الغش في رمضان.. أسلوب بعض التجار للتحايل على المواطن قناة النهار 19 أفريل العدد الواحد والعشرون من زابينغ رمضان مع ياسين كنطاش قناة النهار 25 أفريل عيد العمال: رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى العمال في يومهم العالمي قناة النهار 30 أفريل أحوال الطقس: أجواء مشمسة و ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الداخلية قناة النهار 18 أفريل باراكودا يوجه رسالة لكل من يتنمر على الفنانيين قناة النهار 24 أفريل