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قناة النهار

بعد خروجهم للصيد من ميناء سركوف منذ 4 أيام.. إختفاء 3 صيادين

بقلم قناة النهار
بعد خروجهم للصيد من ميناء سركوف منذ 4 أيام.. إختفاء 3 صيادين
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بعد خروجهم للصيد من ميناء سركوف منذ 4 أيام.. إختفاء 3 صيادين

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