بعد خروجه من السجن.. مسبوق يقتل كهلا بعد خلاف مع إبنه بسطيف

إهتزت في ساعات متاخرة من ليلة أمس مدينة العلمة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل (و.ج) يبلغ من العمر 49 سنة. بحي سونطراك 300 مسكن مدينة العلمة سطيف. من طرف شاب عشريني (ع.)

وحسب مصادر “النهار” فإن الجاني قام بضرب الضحية بغاز مسيل للدموع أسقطه أرضا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستسفى صروب الخير. لعدم تحمل جسمه هاته الغازات الخطيرة كونه يعاني من مرض الربو المزمن.

كما أكد مصدر آخر أن سبب إقدام الجاني على فعلته هو الخلاف الذي دار بين إبن الضحية والجاني المسبوق قضائيا. والذي تم إخلاء سبيله من المؤسسة العقابية منذ ما يقارب الشهرين بعد أن حاول مساعدة إبنه من قبضة القاتل. الذي استخرج قارورة غازات مسيل للدموع التي تستعمل من طرف الأمن لفرض النظام العام وتفرقة الحشود ورشها مباشرة على وجه الضحية. الذي اختنق وتحول لون وجهه إلى أزرق داكن في عين المكان ما استدعى تحويله الى المستشفى على جناح السرعة.

ليخلف وراءه حالة من الصدمة الكبيرة وسط سكان مدينة العلمة وحزن شديد وسط جيران على فقدان هذا الاب المعروف عليه الطيبة والاحسان.