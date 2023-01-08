بعد خروج بن ناصر.. روما يُحقق ريمونتادا مجنونة أمام ميلان

فشل النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رفقة فريقه “ميلان” في تجاوز الضيف “روما” سهرة اليوم الأحد.

وانتهت المواجهة التي جرت بملعب “سانسيرو” لحساب الجولة الـ17 من الدوري الايطالي بنتيجة هدفين في كل شبكة.

وشارك “إسما” أساسيا خلال هذا اللقاء قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ74 خوفا من طرده إثر تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة الـ62.

وسجل ثنائية ميلان كل من كالولو وبوبيغا في الدقيقتين الـ30 والـ77.

بينما وقع إيبانيز وأبراهام ثنائية الضيوف في الدقيقتين الـ87 والـ90+3.