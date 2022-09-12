بعد خسارة السوبر الإفريقي.. عموتة يُقرر الاستنجاد ببن عيادة

قرر مُدرب فريق الوداد البيضاوي المغربي، الحسين عموتة، الاستنجاد باللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، بداية من المباراة القادمة.

حيث كشف موقع “كووورة العربي” اليوم الإثنين أن عموتة قرر العودة لتثبيت المدافع أمين فرحان في وسط الدفاع مع بن عيادة.

وذلك لعدم اقتناعه بثنائية أرسين زولا وأمين أبو الفتح في نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان يوم السبت.

ويحل الوداد ضيفا على أولمبيك خريبكة، الأحد المقبل، على ملعب الفوسفاط، في ثالث جولات الدوري المغربي للمحترفين.