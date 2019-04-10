بعد خسارة حزبه.. أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ على سلطات الإنتخابات، إلغاء انتخابات إسطنبول المحلية، حسب صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية، اليوم الأربعاء.

ويعود مطالبة أردوغان بإلغاء الانتخابات، لوقوع مخالفات، يتعلق أبرزها، بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع، حسب نفس الصحيفة.

حيث أظهرت النتائج أولية، فوز حزب الشعب الجمهوري، في انتخابات البلديات باسطنبول، وهو أكبر أحزاب المعارضة.

وتعني هذه النتائج، إنهاء هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، على مدينة اسطنبول.

وقال أردوغان للصحفيين، إنّ اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع، من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، وهذا لم يحدث ببعض الأماكن.

وأضاف أردوغان : “من الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكا، إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات”.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة بإسطنبول.

وذلك بعد رفض طلب المسؤول، بإعادة فرز الأصوات بمدينة اسطنبول.

وكان أردوغان قد أكد يوم الإثنين الماضي، أن الانتخابات المحلية ارتكبت فيها “جريمة منظمة”، في صناديق الاقتراع بإسطنبول.

للتذكير، أجريت الانتخابات في 31 مارس الماضي، وأي قرار بشأن إلغاء نتائجها، يتعين اتخاذه من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.