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الرياضة

بعد خسارته بخماسية.. إعلامي قطري يدافع عن بوقرة

بقلم النهار أونلاين
بعد خسارته بخماسية.. إعلامي قطري يدافع عن بوقرة
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دافع إعلامي قطري عن مدرب نادي المرخية، مجيد بوقرة، بعد خسارة فريقه بخماسية نظيفة أمام السد، أمس الخميس ضمن فعاليات دوري نجوم إكسبو القطري.

وصرح الإعلامي محمد الهاجري، عبر قناة الكأس خلال الأستوديو التحليلي للمباراة:”بوقرة وصل لنادي المرخية بسب منهجيته، والإدارة تعلم جيدا أن الفريق يتلقى الأهداف بكثرة”.

وأضاف المتحدث:”مجيد بوقرة جاء لنادي المرخية لتولي مهمة تنظيم صفوف الفريق الدفاعية، وأعتقد أنه يحتاج للوقت للنجاح”.

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