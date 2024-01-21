بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذه الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون

بعد التدخل الجراحي الذي خضعت له الأسبوع الماضي والذي كلل بالنجاح. تواصل كيت ميدلتون، فترة النقاهة في المستشفى.

وكما علمت الصحافة البريطانية، بما في ذلك صحيفة التايمز. فإن أميرة ويلز، التي لم يعلن قصر كنسينغتون عن طبيعتها الدقيقة للعملية. ستواصل العمل من سريرها.

ومع ذلك، فإن تاريخ عودتها إلى الحياة العامة لا يزال غير معروف على وجه التحديد.

وكما أوضحت صحيفة ديلي ميرور، فقد ألغى الأمير ويليام جميع التزاماته الرسمية للاعتناء بأطفاله. ولا يجوز له القيام بمهام رسمية أثناء إقامة زوجته في المستشفى حتى بعد خروجها.

وبحسب نفس الصحيفة، ربما تؤدي هذه العملية إلى توحيد العائلة، التي لا يزال بعض أفرادها على علاقة سيئة للغاية.

وهكذا، أشارت مصادر أن الأمير هاري وشريكته ميغان ماركل. تواصلا مع كيت وويليام للتعبير عن قلقهما وتمنياتهما بالشفاء العاجل.

وكان الشقيقان على خلاف منذ عدة سنوات، خاصة بعد اختيار هاري ترك العائلة المالكة.

وأعلن باكنغهام الأسبوع الماضي أن الملك تشارلز الثالث سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل بسبب مشكلة في البروستاتا.