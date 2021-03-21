بعد خلاف بينهما.. شاب يهدد عشيقته بنشر صورها على “الفايسبوك” انتقاما منها

تعرضت فتاة إلى التهديد من طرف عشيقها بغرض التشهير بصورها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مرفوقا بعبارات السب والشتم.

نيابة محكمة الجنح بالدار البيضاء تابعت المتهم بتهمة السب العلني والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، في أعقاب شكوى قيدتها الضحية أمام مصالح الأمن بالعاصمة.

ومثل المتهم وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر ،اليوم الأحد أمام هيئة المحكمة لمواجهته بالوقائع المنسوبة اليه.

المحكمة استمعت إلى تصريحات الضحية التي أبدت صفحها على المتهم عشيقها، بسبب تصالحها معه بعد شقاق وخلاف نشب بينهما.

وصرحت الضحية أن أن المتهم هددها واسمعها عبارات سب وشتم، كما أنه قام بإرسال صور إلى قريبتها “ابنة الخالة”، في محاولة منه لتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.