بعد خلع الحجاب.. هجوم شرس على الفنانة المصرية حلا شيحة

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. صورة جديدة ظهرت فيها بدون حجاب.

لم تمر أيام على قيامها بحذف كافة صورها وصور عائلتها من الحساب، حتى عادت حلا لتثير الجدل. من خلال صورة نشرتها تظهر فيها بنصف شعر ونصف حجاب. حيث كانت ترتدي غطاء للرأس خاصا بالأجواء الشتوية، لكنه يظهر جزءا من شعرها.

وظهرت حلا، داخل سيارتها، دون حجاب، مما عرضها للانتقادات الشديدة من قبل المتابعين.

وعبر المتبعون عن غضبهم حيث جاءت تعليقاتهم كالآتي: “اكتر انسانه مهزوزة وعديمه الشخصية”، و”أزمة منتصف العمر ربنا يهديكي ويردك له ردًا جميلًا و يثبتنا جميعًا”. “اعملي اللي عايزاه بعيدا عن رأي الناس متستنيش حد يقولك برافو”.

ولم تكشف حلا شيحة عن الأسباب التي دفعتها لإعادة نشر صور عبر حسابها مرة أخرى. ولماذا حذفت كافة صورها القديمة الخاصة بها وبأبنائها.

حلا لم تتحدث حتى الآن حول زوجها معز مسعود. وهل وقع الانفصال بالفعل بينهما، خاصة أنها حذفت كافة الصور الخاصة به، فيما تظل صورتها متواجدة على حسابه الشخصي.