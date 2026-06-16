بعد خماسية السويد.. تونس تستنجد بالفرنسي هيرفي رونار

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعيينها الفرنسي هيرفي رونار، مدربا لمنتخبها خلفا لصبري لموشي.

وقررت الجامعة التونسية، إقالة لموشي، بعد السقوط المدوي أمس الاثنين. بنتيجة 5-1 على يد السويد، في افتتاح مشوار “نسور قرطاج” في مونديال 2026.

وفي بيان نشرته صباح اليوم، أفادت الهيئة الكروية التونسية، أن رونار، سيقود المنتخب إلى حين نهاية كأس العالم، على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم، وبنفس الامتيازات المالية.

مشيرة إلى أن الاتفاق بينها وبين المدرب السابق لاتحاد العاصمة. ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في المونديال، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

كما أوضحت أن المدرب الجديد لمنتخب تونس، سينشط ندوة صحفية نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية التي سيخوضها رفقاء عمر ركيك. استعدادا لمواجهة الأحد القادم، أمام اليابان، في ثاني جولات المونديال.

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