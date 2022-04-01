بعد خيبة الكاميرون.. بن رحمة يشكر الجزائريين

بعث النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، برسالة مؤثرة للجزائريين عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

لاعب فريق ويستهام يونايتد الانجليزي نشر رسالة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أمسية اليوم الجمعة.

حيث قال:”أود أن أشكركم على دعمكم، في مثل هاته الأوقات أتأكد بأن لدينا الحظ لأننا من بلد يُساندنا في الأوقات الجميلة وكذا في الأوقات الصعبة”.

كما أضاف:”يجب أن نجعل هذا الفشل تحديا لنا من أجل بذل مجهودات إضافية”.

وواصل:”الفشل هو جزء مُهم ولا يُمكن تجنبه في الحياة”.

قبل أن يختم:”بدون الفشل، من الصعب أن تُصبح قويا وناضجا، سنعود أقوى إن شاء الله، تحيا الجزائر”.