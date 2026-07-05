بعد خيبة المونديال.. طائرة “الخضر” تحط بأرض الوطن

حطّت طائرة بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأحد، بمطار هواري بومدين، قادمة من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الوطني، قد بصم على مشاركة مخيبة في المحفل العالمي. بعد خروجه من الدور الـ 32، اثر انهزامه فجر الجمعة، بتوقيت الجزائر، بثنائية نظيفة على يد نظيره السويسري، بمدينة “فانكوفر” الكندية.

ولم ترق مشاركة “الخضر” في المونديال، إلى مستوى طموحات الجماهير الجزائرية. ففي 4 لقاءات حقق زملاء القائد المعتزل دوليا رياض محرز، انتصارا وحيدا مقابل هزيمتان وتعادل.

وسجل هجوم المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، 4 أهداف فقط، بينما تلقت شباكه 9 أهداف كاملة، لتنتهي مغامرة أشبال بيتكوفيتش، في الدور الثاني.

وعاد وفد “الخضر” في غياب معظم العناصر المحترفة والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وسط أجواء يغلب عليها الحزن والأسف. بعد أداء لم يرق للتطلعات، في انتظار تقييم شامل للمشاركة الجزائرية في المونديال، والوقوف على أسباب الإخفاق. وسط توقعات بإقالة التقني السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش.

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