بعد دخوله الإسلام.. المصارع النمساوي ينشر صورا لزفافه مع محجبة

نشر المصارع النمساوي، فيليهام أوت، صورا لحفل زفافه على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” مع فتاة.

وكان بطل أوروبا في الفنون القتالية، قد أعلن إعتناقة الإسلام منتصف شهر أفريل الماضي، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي ساعدته على اتخاذ القرار.

وقبل ساعات من إعلان زواجهما كان البطل النمساوي قال إن زوجته طردت من عملها بعد إعلان إسلامها وارتدائها الحجاب, مضيفا: “اليوم زوجتي أنهت عملها لأن الحجاب لا يناسب مكان العمل. وكانت تعمل مشرفةً في مركز ترفيهي في سانت بولتن، تم إغلاقه خلال أزمة كورونا”.