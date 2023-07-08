بعد دخوله العناية المركزة.. فان دير سار في حالة مستقرة لكنها مُقلقة

أعلن نادي أياكس أمستردام، اليوم السبت، عن مستجدات جديدة بخصوص الوضع الصحي لحارسه السابق والمنتخب الهولندي إدوين فان دير سار.

ونشر حساب أياكس عبر الفايسبوك، اليوم السبت:”يتواجد فان دير سار حاليا في العناية المركزة، حالته مستقرة لكنها تدعو للقلق”.

وأوضح النادي الهولندي، أنه نقل هذه المستجدات، من زوجته، كما شكرت الإدارة وعائلة الحارس الأسطوري فان دير سار، على الكم الهائل التي تلقياها من دعم.