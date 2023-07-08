إعــــلانات
الرياضة

بعد دخوله العناية المركزة.. فان دير سار في حالة مستقرة لكنها مُقلقة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد دخوله العناية المركزة.. فان دير سار في حالة مستقرة لكنها مُقلقة
  • 176
  • 0

أعلن نادي أياكس أمستردام، اليوم السبت، عن مستجدات جديدة بخصوص الوضع الصحي لحارسه السابق والمنتخب الهولندي إدوين فان دير سار.

ونشر حساب أياكس عبر الفايسبوك، اليوم السبت:”يتواجد فان دير سار حاليا في العناية المركزة، حالته مستقرة لكنها تدعو للقلق”.

وأوضح النادي الهولندي، أنه نقل هذه المستجدات، من زوجته، كما شكرت الإدارة وعائلة الحارس الأسطوري فان دير سار، على الكم الهائل التي تلقياها من دعم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5tzha
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر