بعد دخول دنيا بطمة السجن.. الترك يتحرك قضائياً لإسترجاع بناته

أكد المنتج البحريني محمد الترك، أنه تحرك قضائيا، للمطالبة بإسترجاع حضانة بناته، بعد دخول طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة السجن.

وقال الترك في بث مباشر على صفحته بتيك توك، أنه أوكل القضية إلى 3 محامين، رافضا الخوض في التفاصيل.

وقال الترك: “لن أتحدث أكثر في ما يخص عائلتي. ومسألة مطالبتي أو عدم مطالبتي بحضانة ابنتيّ. فذلك أمر يعنيني ولا أحد غيري يهمه الأمر”.

أما رأي القانون في هذا المجال، فهو أن من الصعب حسم المسألة لأن الطفلتين تحملان الجنسية البحرينية رغم أنهما وُلدتا في المغرب.

ولكن لا أحد يعلم ما إذا كانتا تحملان جنسية والدتهما في الأساس، لأن ذلك له تأثير كبير ويحدّد مسار القضية.

وفي وقت سابق، أكد محامٍ أن حضانة الطفلتين تحدّدها السلطة التقديرية للقضاء بعد متابعة ظروف حياة الطفلتين لدى عائلة دنيا خلال فترة غيابها.

وما إذا كانت والدة الأخيرة قادرة على رعايتهما لأنها الوصي عليهما، وبالتالي الرأي القانوني يعطي نسبة 50 في المئة لإمكانية إسقاط الحضانة عن دنيا بطمة.