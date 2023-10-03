بعد دعمها خلال الأزمة.. سونلغاز تتلقى رسالة شكر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز

تلقت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” رسالة شكر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز . وذلك على خلفية دعم سونلغاز للشركة التونسية في تجاوز مشكل الانقطاع الكبير في التزويد بالكهرباء. الذي شهدته مختلف المناطق في تونس ليلة الثلاثاء 19 سبتمبر إلى الأربعاء 20 سبتمبر 2023، ومساهمتها في استرجاع التموين بهذه الطاقة.

وجاء في بيان الشركة التونسية “على إثر ما شهدته تونس خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 19 و 20 سبتمبر 2023. من انقطاع مفاجئ وكلي للتيار الكهربائي، يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان على مؤازرتكم ومساندتكم لنا. خلال هذا الظرف الاستثنائي مما ساهم في تجاوز هذه الأزمة في وقت قياسي وبأخف الأضرار”.

وأضاف البيان ” أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لكم عن عزمنا المتواصل على تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستينا. من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الازدهار والتقدم لقطاع الطاقة في بلدينا الشقيقين”.

وفي ختام بيانها حيت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأسرة الموسعة لمجمع سونلغاز من مسؤولين وفنيين وعمال على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لكم جميعا كل التوفيق والنجاح.