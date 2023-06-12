بعد دعوات منع اتداءه بالمدارس.. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدافع عن الحجاب

قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين إن العباءة. التي يثير ارتدائها في المدرسة “ليست” علامة دينية بل يمثب ديانة الإسلام مثل الديانات الأخرى.

وقال “لدينا الحق في التوضيح أن العباءة اللباس التقليدي الطويل الذي يغطي الجسد. هي علامة دينية إسلامية”.

ويقول المجلس الفرنسي إنه “يشعر بأنه يواجه نقاشًا آخر حول الإسلام والمسلمين مع نصيبه من وصمة العار”. “في التقاليد الإسلامية التي ندافع عنها، فإن أي قطعة من الملابس ليست علامة دينية في حد ذاتها. ما عليكم سوى السفر عبر البلدان ذات الأغلبية المسلمة لتدركوا أن مواطني هذه البلدان يرتدون تنانير طويبة لا علاقة لها بالرموز الدينية وحتى الديانات الأخرى ترتدي ذلك مثل الراهبات”.

وسلطت الصحافة الفرنسية الضوء على تفاقم ظاهرة ارتداء ترتدي العباءات، من قبل الفتيات الصغيرات في المؤسسات العامة.

وجمع وزير التربية الفرنسي رؤساء الأكاديميات المختلفة لتقييم الحوادث المتعلقة بارتداء هذه الفساتين الفضفاضة والطويلة.

وقالت إحدى المراهقات لـ BFMTV “هناك عدد قليل من المعلمين الذين ينظرون إلينا بشكل سيئ (…). ولكن لا أحد يجرؤ على التحدث” عن الزي الذي نرتديه.

كما صرّحت سونيا باكيس ، وزيرة الدولة المكلفة بالمواطنة في فرنسا، أن العبايات علامة دينية وفرنسا قامت بحظر ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التربوية.

وتلقت وزارة التربية الفرنسية ما بين 400 و 600 تقرير اعتمادًا على الشهر. ونصف الحالات مرتبطة بارتداء ملابس أو لافتات دينية، بما في ذلك العبايات.

وتم إحصاء ما يصل إلى 170 عباءة في مؤسستين في الرون حيث زارهما فريق إعداد التقارير BFMTV.