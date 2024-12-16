بعد دعوى رفعتها نوميديا لزول ضد “تراب كينغ”.. المحكمة تدينه بـ2 مليون سنتيم

أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم” ر.زكريا” مغني الراب المعروف بـ “تراب كينغ” بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج. لمتابعته في قضية جزائية تورط فيها بسبب وقائع ارتكبها على مواقع التواصل الاجتماعي راح ضحيتها الفنانة “نوميديا لزول”.

كما حكمت المحكمة بتعويض مالي ألزمت به المتهم “تراب كينغ” بدفعه للطرف المدني قدر بـ100 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة. حيث تمت إدانة المتهم زكريا.ر” لملاحقته قضائيا ومتابعته بجنحة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. إذ استفاد المتهم بموجبها من إجراءات الاستدعاء المباشر للمثول أمام هيئة المحكمة ومواجهة التهم المنسوبة إليه. وفي تفاصيل القضية التي تحركت في أعقاب تكليف بالحضور تقدم به دفاع الضحية الفنانة الجزائرية “نوميديا لزول”. أمام نيابة محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة، بخصوص وقائع ارتكبها المتهم في قضية الحال “زكريا.ر”. عبر منصة يوتويب تزامنا والنجاح الذي حققته الأغنية للثنائي الفنان “كادير الجابوني” مع “نوميديا لزول” قبل بضعة أشهر. حيث سجل ” ديو” نسبة مشاهدة كبيرة في ظرف أربعة أيام.

وفي هذا الظرف خرج المتهم ” تراب كينغ ” عن صمته و توجّه بانتقادات لاذعة طالت “نوميديا لزول” عبر مقطع صوتي على منصة ” يوتويب” وفيه تساءل المتهم عن سبب الضجة التي أحدثها “الديو”، متهما بعض الأطراف بشراء “الاعجابات” بشكل مبالغ فيه للترويج للأغنية، مشككا المتهم في النجاح والشهرة أمام الجمهور.

وراح المتهم مغني الراب يصف “نوميديا لزول ” بـ”المعزة”، موجها عبارات أخرى مسيئة ساخرا من الأغنية وطريقة أدائها، وهو ما اعتبرته “نوميديا لزول ” قذف وتشهير مباشر ومتعمّد لشخصها عن طريق الاساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة، اعترف المتهم ” زكريا.ر” بما نُسب إليه، مصرحا أنه حقيقة انتقد الأغنية التي أدتها ضحيته. حيث وصف صوتها بـ”صوت المعزة”، ناكرا في معرض تصريحاته أنه وصفها هي كشخص بـ”المعزة”.

كما أوضح المتهم بعد مواجهته من طرف رئيس الجلسة بالدليل ” الفيديو” أنه كمغني انتقد الأغنية بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققتها على المواقع بعيدا عن ما هو في الواقع.