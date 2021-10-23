بعد دولور.. مدرب نيس ينقلب على بوداوي

يتجه الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لفقدان مكانته الأساسية رفقة ناديه نيس، بداية من الجولة القادمة من الليغ 1، عند إستقبال أولمبيك ليوم، يوم غد الأحد.

وإتفق الإعلام الفرنسي، على أن المدرب كريستوف غالتيي، لم يكن راضيا تماما على مُحارب الصحراء، بعد الهزيمة الأخيرة أمام تروا، عندما تقاسم أسوء تقييم مع زميله أندي دولور، من طرف جريدة “ليكيب” بـ3/10 لكل منهما.

وكانت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، قد وصفت إبن بشار بـ”الشبح”، مُشيرة الى أنه سيخرج من حسابات الطاقم الفني رفقة “الغجري”، بإعتبار أن غالتيي لم يكن راضيا تماما على ما شاهده منهما أمام الصاعد الجديد لدوري الأضواء.

ونلفت النظر الى أن بوداوي، لا يتحمل وحده مسؤولية عرضه المُخيب الأسبوع الماضي، بإعتبار أن الطاقم الفني لفريقه أصرّ على الدفع به كجناح أيسر، في منصب غير متعود عليه تماما.

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