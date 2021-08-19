بعد رحلة علاج طويلة بالخارج.. وفاة الشاب أمين بوهالي

توفي اليوم الخميس، الشاب أمين بوهالي، والذي ينحدر من ولاية المدية، في أحد المستشفيات الإسبانية، بعد رحلة علاج طويلة ومؤلمة من داء الفيل الذي لازمة لسنوات عديدة.

ورحل الفقيد، بعد إجرائه لعملية جراحية معقدة، حيث تم نقله منذ أسبوع إلى مستشفى بإسبانيا لإجراء العملية.

ونزل الخبر كالصاعقة على رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والذين كانوا ينتظرون أخبارا مفرحة، خصوصا بعد سفره للخارج لأجل العلاج، منذ أشهر. حيث توجه المرحوم، إلى ألمانيا، شهر جانفي الماضي، من أجل إستئصال ورم في رجله بوزن فاق الـ100 كلغ.

و بعد عناء دام لسنوات من داء الفيل الذي أصاب قدمه، وبعد الهبة التضامنية والتغطية الإعلامية لحالته الصحية، شاء الله تعالى إن يغادر أمين بوهالي هذه الحياة، وهو في عمر الزهور.

وتهاطلت رسائل التعازي، على عائلة الشاب الراحل، على صفحته بفايسبوك، وهم الذين كانوا ينتظرون عودة إبنهم على أرض الوطن وقد شفي من المرض، بأمل كبير.

وحسب صفحة الفقيد على فايسبوك، والتي يديرها صديق له، خضع أمين بوهالي لعملية جراحية جد معقدة، هي الخامسة في العالم، نظرا لصعوبة حالته.