بعد رحلة علاج ماراتونية في “سبيتار”.. غويري يقترب من العودة

يواصل الدولي الجزائري، أمين غويري، قطع خطوات ثابتة في رحلة تعافيه، إذ من المنتظر أن يعود إلى مدينة مارسيليا خلال 48 ساعة المقبلة.

وتحديدًا يوم الجمعة، بعد قضائه أسابيع عدة في عيادة “سبتار” بالدوحة لمتابعة مرحلة دقيقة من برنامجه العلاجي.

وغادر غويري إلى قطر منذ فترة بهدف الخضوع لعلاج متخصص، عقب العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الكتف. ومع اقتراب نهاية هذا الجزء الحاسم من مرحلة التأهيل، سيستكمل اللاعب برنامج التعافي في مركز تدريبات أولمبيك مرسيليا تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

ووفقًا لما كشفه موقع Foot Mercato، فإن غويري يحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج التأهيل داخل مركز “سبيتار”، ما يعزّز التفاؤل حول عودته التدريجية إلى نسق العمل الفردي ثم الجماعي.

وتعَدُّ عودته إلى فرنسا خطوة تؤكد أن اللاعب بات قريبًا من طيّ صفحة الإصابة التي أبعدته عن الميادين لعدة أشهر.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن غويري يستهدف العودة إلى المنافسة خلال شهر جانفي المقبل، في حال استمرت مراحل العلاج كما هو مخطط لها، ودون انتكاسات مفاجئة.

داخل النادي، يترقب روبيرتو دي زيربي، عودة مهاجمه بفارغ الصبر، إذ يعد أحد أهم القطع الهجومية في مشروعه الفني.

ومع دخول مارسيليا فترة حساسة من الموسم، قد يشكّل استرجاع غويري لياقته الكاملة دفعة قوية للفريق. خصوصًا في ظل كثافة المباريات المقبلة وحاجة الفريق لخدماته الهجومية والمهارية.