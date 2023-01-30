بعد رحيله صوب نانت.. دولور يفضح إدارة نيس ويكشف أسباب رحيله !

وجه النجم الدولي الجزائري، آندي دولور، رسالة خاصة لفريقه السابق نيس الفرنسي بعد رحيله صوب نانت.

حيث نشر، الغجري، اليوم الإثنين الرسالة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال فيها:”لقد جئت لنيس من أجل مشروع دقيق جدا، فعلنا كل ما في وسعنا لتحقيق التأهل لكأس دوري المؤتمر الأوروبي”.

قبل أن يُضيف:”بعد ذلك المشروع تغير وعلى المسؤولين عن هذا القرار شرح ذلك لكم، لذلك من الأحسن ألف رفض أحسن من وعد غير مُنفذ”.

وختم:”أشكر كل مجموعات الأنصار، وكل مُكونات النادي واللاعبين وكذا المُدرب الذين أتمنى لهم الأحسن مُستقبلا”.