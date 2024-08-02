بعد رد قوي من الجزائريين ..منافسة إيمان خليف تتخذ هذا القرار !

قامت الملاكمة المجرية لوكا هاموري، اليوم الجمعة، بحذف كل “الستوريات” وغلق “التعليقات” عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” بعد رد قوي من الجزائريين.

وكانت الملاكمة هاموري تلقت انتقادات لاذعة من قبل الجزائريين و العرب و المدافعين عن البطلة الجزائرية إيمان خليف، وخاصة من عشاق و متابعي رياضة الملاكمة.

و كانت هاموري، قد وضعت ستوري عبر صفحتها، في صورة لها، أمام وحش، في إشارة عنصرية واضحة لابن مدينة تيارت، قبل 24 ساعة من منازلتها في ربع النهائي من منافسة الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.