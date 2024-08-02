إعــــلانات
الرياضة

بعد رد قوي من الجزائريين ..منافسة إيمان خليف تتخذ هذا القرار !

بقلم عزيز طالبي
بعد رد قوي من الجزائريين ..منافسة إيمان خليف تتخذ هذا القرار !
الجزائريين
  • 1352
  • 0

قامت الملاكمة المجرية لوكا هاموري، اليوم الجمعة، بحذف كل “الستوريات” وغلق “التعليقات” عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” بعد رد قوي من الجزائريين.

وكانت الملاكمة هاموري تلقت انتقادات لاذعة من قبل الجزائريين و العرب و المدافعين عن البطلة الجزائرية إيمان خليف، وخاصة من عشاق و متابعي رياضة الملاكمة.

و كانت هاموري، قد وضعت ستوري عبر صفحتها، في صورة لها، أمام وحش، في إشارة عنصرية واضحة لابن مدينة تيارت، قبل 24 ساعة من منازلتها في ربع النهائي من منافسة الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/IX2Aq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر