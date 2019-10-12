بعد رسالة بلماضي.. هذا أول مُزدوج جنسية يُعلن رغبته باللعب للجزائر

وصلت رسالة الناخب الوطني جمال بلماضي سريعا للاعبين مُزدوجي الجنسية، بعدما أكد على ضرورة إعلان رغبتهم في تمثيل الجزائر، علنًا.

وقام مُدافع نادي سانت إيتيان “جورن حلايمية” بالكشف عن رغبته في التواجد مع الخضر مُستقبلا، وعلى طريقته الخاصة.

وظهر صاحب الـ19 عاما على حسابه في إنستغرام وهو يرتدي قميص مُحاربي الصحراء، ومُعلقا :”dz”.

وينشط هذا المُدافع ذو البُنية المورفولوجية القوية “متر و87″، حاليا مع رديف لسانت إيتيان، في إنتظار فرض نفسه مع الأكابر.

وأوضح بلماضي، خلال ندوته الصُحفية الأخيرة، إستعداده لجلب مواهب صاعدة من أوروبا عندما تُعلن صراحة رغبتها بالتواجد في الجزائر.