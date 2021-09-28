بعد رشق ماكرون بالبيض.. أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها زعماء العالم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين لموقف محرج للمرة الثانية في بضعة أشهر. لكنه ليس الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات.

الحادث الذي تعرض له ماكرون امس لم يكن الأول من نوعه، ففي عام 2017 استهدف ماكرون ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.كما أنه تلقى صفعة على وجهه في جوان الماضي في مدينة لادروم الفرنسية.

أما الحادث الأشهر فكان ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في العراق عام 2008 خلال زيارته الأخيرة قبل انتهاء ولايته.كما تعرض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني عام 2009 للضرب خلال مشاركته في تجمع بمدينة ميلانو الايطالية.

وفي العام 2011، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن أمسك بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكاد يطرحه أرضا .

وفي عام 2012، اضطر ساركوزي للاختباء في أحد المقاهي حتى تأتي الشرطة لحمايته، بعد أن تعرض لهجوم بالبيض من قبل مئات المتظاهرين في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا.

وتعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للضرب بالحذاء في 2014، أثناء مشاركتها بمؤتمر في مدينة “لاس فيغاس”. كما لم يسلم رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي، حيث تلقى صفعة خلال فعالية انتخابية عام 2015.

وفي أوكرانيا، تعرض رئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك للضرب، أثناء إلقاء كلمته في البرلمان عام 2015. وعام 2019، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرمية بهاتف محمول بعدما صعد إلى المنصة لإلقاء كلمته في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

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