بعد رصده من قبل الإنتربول… توقيف “هاكر” نفّذ أكثر من 140 ألف هجمة سيبرانية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص مشتبه فيه تورط في نشاط إجرامي خطير يتعلق بالجرائم السيبرانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة الإلكترونية وتعزيز أمن الفضاء الرقمي.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تعود وقائع القضية إلى رصد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمنصّة إلكترونية مشبوهة تقوم بتقديم خدمات إنشاء مواقع للتصيد الإلكتروني. تُستخدم في اختراق الحسابات عبر روابط احتيالية. كما تمكنت المصالح ذاتها من اكتشاف عدة حسابات إلكترونية تنشر. روابط خبيثة بانتحال هويات شخصيات معروفة، مستغلةً صورهم لخداع الضحايا واستدراجهم.

وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح المختصة، من خلال إجراءات البحث التقني والمعاينة الإلكترونية، إلى تحديد هوية المشتبه فيه بدقة. كما تم في السياق نفسه معاينة عدد من المقالات الإلكترونية. التي أنجزتها مواقع إعلامية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، والتي تطرقت للنشاط الإجرامي الواسع لمسير هذه المنصة منذ سنة 2020. حيث بلغ عدد الهجمات السيبرانية المنسوبة إليه 140 ألف هجمة.

وبناءً على هذه المعطيات، استغلت المصالح الأمنية إذنًا بتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الداخلية، ليتم توقيف المشتبه فيه وحجز مجموعة من المعدات الرقمية تمثلت في حاسوب محمول، وحدة مركزية،أربع أقراص صلبة خارجية و هاتفين نقالين

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا. لاستكمال الإجراءات القانونية في إطار ملف جزائي شامل.