بعد رصده يلعب كرة القدم في الشارع.. يايسله يدافع عن محرز

دافع مدرب الأهلي السعودي، متياس يايسله، عن لاعب فريقه، رياض محرز، بعد تداول فيديو للدولي الجزائري رفقة زميله فرانك كيسي، وهما يلعبان كرة القدم في الشارع مؤخرا.

وصرّح المدرب، يايسله لوسائل الإعلام السعودية، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الرائد، في إطار الجولة العاشرة من الدوري: “تحدثت مع اللاعبين، بخصوص الفيديو المتداول لهما وهما يلعبان كرة القدم في الشارع. هذا شأن داخلي يخص الفريق وحضرت إلى الندوة الصحفية من أجل الحديث عن مواجهة الرائد”.

وأضاف المدرب الألماني: “أنا على اطلاع تام بالوضع البدني لكل اللاعبين، ونحن في الطريق الصحيح للتطور”.

وتم تداول فيديو عبر منصة “إكس” من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين. ووجهوا انتقادات لاذعة للاعبي الأهلي، محرز و كيسي. بعد ظهورهما يلعبان كرة القدم بأحد ملاعب الشوارع بالمملكة السعودية، في وقت متأخر من ليلة أمس.