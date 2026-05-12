بعد رصد فيديو سرقة على مواقع التواصل.. المتورطون في قبضة أمن وهران

تمكنت مصالح شرطة الأمن الحضري 11 بولاية وهران، في ظرف قياسي ووجيز من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تورط أفرادها في قضية السرقة من داخل مسكن.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد الشكوى التي أودعها الضحية لذات المصالح. أين باشرت تحرياتها الميدانية والتقنية، والتي مكنت من فك لغز الجريمة و توقيف جميع المشتبه فيهم. مع استرجاع مركبة استعملها أفراد الشبكة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، و مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، أين أصدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور