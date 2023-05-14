بعد رصد فيديو لمحاولة إفلاته.. إسترجاع طفل رضيع بعد إختطافه من قبل إمرأة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من إسترجاع طفل رضيع تم اختطافه من قبل شبكة إجرامية تترأسها إمرأة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت مصالح أمن المقاطعة الادارية حسين داي بأمن ولاية الجزائر بحر الاسبوع الفارط على مستوى الأمن الحضري الرابع القبة. بلاغ من زوجين مفاده تعرض إبنهما الرضيع البالغ من العمر سنتين إلى الخطف من قبل مجهول.

قضية الحال وفور تلقي ذات المصالح البلاغ عملت على الاتصال بجميع الفرق العملياتية و المقرات الأمنية. مع تزويدها بكافة المعلومات قصد تكثيف الأبحاث. كما تم إخطار النيابة المختصة إقليميا. التي أمرت بفتح تحقيق وتكيف التحريات من أجل استرجاع الطفل محل الاختطاف والعمل على توقيف الفاعلين و تقديمهم.

وفي سياق التحري المصالح التقنية لقاعة المراقبة والأمن تمكنت من تحديد فيديو على مستوى أحد شوارع القبة تداول مقاطع لتصرفات طفل وهو يحاول الإفلات من المرأة خلال نفس التوقيت الذي صرح به والد الطفل. مع استقالتها لسيارة أجرة رفقة الطفل. ليتم تزويد كل الفرق العاملة بأوصاف وملاح المرأة من أجل تكثيف الأبحاث حولها. وبالفعل خلال نفس اليوم في حدود الساعة الرابعة مساءا خلال دوريات شرطية. لمح أحد الشرطيين المقحم بالتشكيل الأمني المرأة على مستوى أحد شوراع القبة. رغم أنها قامت بتغيير ملابسها لكي لا تلفت الانتباه. أين تم توقيفها و تحويلها إلى مقر أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي على ذمة التحقيق في القضية.

الشبكة تستعمل الفايسبوك لتقديم الأطفال للأزواج الذين لا ينجبون

التحريات في قضية الحال أثبتت أيضا تواجد شخصين أخرين متورطين في القضية أخ المشتبه فيها وزوجته. اللذان كانا يحوزان على الطفل الرضيع بالمنزل.

في حين أن الضبطية القضائية وبعد تحديد مكان تواجد الطفل قامت بطلب إذن بتمديد الإختصاص من النيابة المختصة إقليميا للتنقل إلى منزل الشركاء. من أجل توقيفهم واسترجاع الطفل. كما أفضت العملية إلى توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما إلى المصلحة لإستكمال التحريات في القضية.

واستقراء التصريحات والأبحاث التي قامت بها الضبطية القضائية، مكنت المحققون من الوصول إلى استغلال هاته الشبكة الإجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تقديم خدمات بتوفير أطفال رضع للأزواج الذين لا ينجبون.

وبعد إستفاء جميع الإجراءات تم تقديم الشبكة الاجرامية أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار. جناية اختطاف طفل غير مميز. بالإضافة كذلك إلى التستر و عدم التبليغ. وبعد المثول الفوري أصدر قاضي التحقيق حكم بوضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسسة العقابية.

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