بعد رصد 4 بؤر خطيرة.. “دلتا” المتحوّرة تتسلّل إلى المغرب

تسابق السلطات الصحية في المغرب الزمن، من أجل التصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا”. وذلك بعد اكتشاف 3 بؤر للمتحور الجديد بمدينة الدار البيضاء وأخرى بمدينة القنيطرة.

وحسب مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن السلطات الصحية المغربية إتخذت جميع التدابير الصحية لتطويق إتساع رقعة الإصابات بهذا المتحور. الذي يتميز بسرعته في الانتشار بنسبة 70 بالمئة أكثر من المتحور البريطاني.

وكان عضو اللجنة العلمية للتلقيح، كشف في ماي الماضي، أن الحالة الأولى من السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المغرب سجلت لدى مواطن هندي، مقيم في المملكة، فيما رصدت حالة ثانية لدى أحد مخالطيه. مضيفا أنه تم رصد الحالتين في مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتم تعليق الرحلات الجوية مع الهند.

وذكرت وزارة الصحة في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ (كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس. حيث رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و150 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9298 حالة.