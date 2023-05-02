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بعد رفض استلام الحليب.. إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة

بقلم نسرين محفوف
بعد رفض استلام الحليب.. إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة
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قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة.

وجاء في بيان الوزارة أنه بعد رفض مسؤولي ملبنات خاصة بولاية ميلة مؤخرا. استلام مجمعي حليب البقر بالولاية. فقد تم اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المربين والمنتجين.

وتم تحويل المجمعين والمربين بالولاية المذكورة إلى دفع الكميات المنتجة من الحليب إلى مجمع جيبلي نوميديا بولاية قسنطينة بالتنسيق مع والي الولاية.

وفي ظل عدم قدرته على إدارة هذا الوضع بشكل عاجل والذي يعرض للخطر المنتجين والمربية في الولاية -تضيف وزارة الفلاحة-. فقد قررت وزارة الفلاحة إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة.

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