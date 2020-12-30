بعد رفعها دعوى ضد والدتها.. أحلام لحلا الترك: أمك ثم أمك

أوصت النجمة الإماراتية أحلام، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بوالدتها قائلة: “أمك ثم أمك ثم أمك”.

وجاء ذلك، تجاوبا مع طلب منى السابر، والدة حلا الترك، من أحلام، التدخل، بعد الأزمة التي حدثت مع والدتها مؤخرا.

وكانت منى السابر قد طلبت من أحلام التدخل للتأثير على إبنتها بعد أن قامت حلا برفع دعوى عليها.

وطلبت أحلام من حلا الصبر والتروي، وترك همومها جانباً، لأن الله كفيل بحلّ كل مشاكلها.

كما طلبت منها أن تبدأ من الصفر، مؤكدة أنها معها وإلى جانبها كالعادة.

وكتبت أحلام: “أحبك أمي وربي يحميك الأم هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها إبنتي واتركيها على الله هو يحلها من عنده”.

وأضات النجمة الإماراتية: “دائماً أقول سوف نبدأ من الصفر لا تنسي كلامي لك ومن لا يشعر بألامك في يوم سوف يحسون”.

وختمت أحلام: “بس أمك أمك ثم أمك، أحبك وأنا معك كالعادة”.

لترد عليها حلا الترك وكتبت: “مشكورة ماما أحلام والله لا تعرفين كم أرحتني، أحبك”.