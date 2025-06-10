بعد رفع الحجز عنها بميناء أنفرس البلجيكي..استئناف نشاط السفينة “سدراتة”

عادت اليوم، الثلاثاء، السفينة الجزائرية “سدراتة” إلى أرض الوطن، واستئناف نشاطها البحري، وذلك بعد فترة حجز دامت أكثر من ثلاث سنوات بميناء أنفرس (Anvers) في بلجيكا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ تعليمات وزير النقل السعيد سعيود الرامية إلى تسوية وضعية السفن الجزائرية وتعزيز قدرات الأسطول البحري الوطني.

وقد تم رفع الحجز عن السفينة “سدراتة” بتاريخ 23 ماي 2025. بعد خضوعها لمعاينة تقنية دقيقة يوم 22 ماي من قبل هيئة Lloyd’s Register التي منحتها شهادة المطابقة، تلتها عملية مراقبة شاملة من قبل سلطات الميناء.

و جاءت هذه العملية تتويجًا لجهود حثيثة وتنسيق مكثف بين مختلف الأطراف المعنية، على رأسها وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية. والسفارة الجزائرية ببروكسل.

إضافة إلى الطاقم القانوني والتقني للشركة المالكة للسفينة. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية. التي مكنت من تسريع وتيرة الإجراءات وتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية.

وقد وصلت السفينة إلى ميناء الجزائر في ظروف آمنة، حيث تم استقبالها بحضور ممثلين عن السلطات المينائية، وأفراد من الطاقم البحري. وكذا مدير شركة gatma للنقل التجاري البحري.

وتؤكد الجزائر من خلال هذا المكسب الاستراتيجي التزامها الراسخ بحماية ممتلكاتها ومصالحها عبر السبل القانونية والدبلوماسية. ومواصلتها العمل على تطوير قطاع النقل البحري الوطني بما يعزز مكانته إقليميًا ودوليًا، ويعكس صورة احترافية وملتزمة للجزائر في هذا المجال الحيوي