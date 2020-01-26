بعد رفع حصة الجزائر.. قائمة إحتياطية لوكالات السياحة المعتمدة لتنظيم عملية الحج

نشر الديوان الوطني للحج والعمرة القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم عملية الحج للموسم 1441هـ.

وقال الديوان في بيان نشره على صفحته الرسمية في فايسبوك انه بعد رفع حصة الجزائر الى 41300 حاجا لهذه السنة تقرر إعتماد القائمة الإحتياطية لوكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم عملية الحج للموسم 1441هـ.

هذه القائمة يقول البيان انها جاءت بموجب دفتر الشروط المعلن عنه، وهي تشجيعا لهذه الوكالات لتقديم خدمات مميزة للحجاج.

كما يهدف الاجراء الى تعزيز معايير الاحترافية في تقديم الخدمات، ودعا الديوان الوكالات الى الانخراط الجدي في مسعى تطوير الخدمات.