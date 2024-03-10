بعد رفع سعرها.. متابعات قضائية وحجز كمية معتبرة من اللحوم المستوردة بالعاصمة

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر عبد الوهاب حرقاس، أن السلطات العليا قررت إستيراد اللحوم من أجل كسر الأسعار وتحقيق الإكتفاء . أين تم تسقيف سعرها. غير أن رفع سعر اللحوم المستوردة عن 1200 دج يعد مخالفة تترتب عنه إجراءات جزائية.

وقال حرقاس في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه تم تسجيل تبليغات كبيرة قبل مواطنين ضد بعض التجار الذين رفعوا سعر اللحوم المستوردة والمحدّد بـ 1200 دج. أين تم القيام بمداهمات وحجز كمية معتبرة من هذه اللحوم .

وأضاف حرقاس في سياق ذي صلة، أنه تم متابعة التاجر قضائيا والغلق الإداري للمحل. مؤكدا أن هذه التجاوزات لن يتم قبولها أو التسامح فيها وسيتم أخذ إجراءات ردعية بدون هوادة.