بعد رفع عائق السن.. إستدعاء الفائزين في قرعة الحج لموسمي 2020 و2021

إستدعت السلطات كافة الحجاج الفائزين في قرعة الحج لموسمي 2020 و2021 والذين لم يتمكنوا من الذهاب بسبب السن.

وحسب الإعلان الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد أعلنت بلدية براقي بالعاصمة، أن كافة الفائزين في قرعة الحج 2020. والذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج موسم 2022 بسبب شرط السن أكثر من 65 سنة في ظل تفشي جائحة كوفيد. وكذا الفائزين في قرعة الحج موسم 2021 أنهم مدعوون للتقرب من مديرية الشؤون الإجتماعية “مكتبة عبد القادر بلخوجة” في أقرب أجل.

واشترطت البلدية على الحجاج أن يكونوا مصحوبين بنسخة من جواز السفر والتأكد من صلاحيته أكثر من 6 أشهر. بالإضافة كذلك إلى البريد الإلكتروني + رقم الهاتف.

وأضاف الإعلان، أنه في حالة وفاة أحد الفائزين بالقرعة 2020/2021 يستخلفه أحد فروعه أو زوجته. بتقديم طلب إلى والي ولاية الجزائر على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة “مصلحة تنقل الأشخاص” قبل 20 فيفري 2023. مرفقا بالوثائق التالية. نسخة من جواز السفر المستخلف لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر. شهادة وفاة الفائز في قرعة الحج. شهادة ميلاد المستخلف. وثيقة تثبت صلة القرابة المستخلف بالفائز في قرعة الحج المتوفي