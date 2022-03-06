بعد رفع قيود كورونا.. إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد

نشرت قنوات إخبارية سعودية، مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب كورونا. ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

كما ظهر في مقطع فيديو، عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد. إذ أن “شؤون الحرمين” كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت قناة الاخبارية السعودية، مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف. وهذا بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا اعتبارا من السبت.

في حين، تقرر “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة”.

رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط تقديم نتيجة PCR سلبية ضد كورونا

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم. كما نقلت وكالة “واس” السعودية الرسمية عن المصدر قوله إنه تم “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة)”. و”الأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة”.

ومن بين القرارات أيضا “عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد”. أو “لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة”. كما تقرر أيضا “إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة”.

ويشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بكورونا خلال فترة البقاء في المملكة. كما أكد المصدر على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة”.