بعد رقمنة العملية.. وزارة التربية تكشف موعد التسجيل في السنة الأولى ابتدائي

أعلمت وزارة التربية، اليوم السبت، جميع الأولياء المعنيين بتسجيل ابنائهم في السنة الأولى ابتدائي ان العملية ستكون هذه السنة عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية دون سواه.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن هذه العملية ستخص كل طفل مولود بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018 في الفترة الممتدة من 2 الى 31 ماي 2024.

وعليه توجب القيام بالخطوات التالية:

1- يتم التسجيل في السنة الأولى ابتدائي عبر الفضاء المخصص للأولياء، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz

أ - بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي، مع اختيار المدرسة القريبة من مقرّ الإقامة أو مكان العمل، وفي حالة تعدّد المدارس المجاورة، يختار ثلاث مدارس على الترتيب.

يقوم الولي أو الوصي الشرعي برفع صُوّر أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة. (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي).

يقوم الولي أو الوصي الشرعي بالاحتفاظ باستمارة التسجيل التي قام بملئها على النظام المعلوماتي وبها اسم المستخدم والرقم السري.

ب – أما بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يتعين عليهم أولا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط حتى يتسنّى لهم حجز المعلومات المضمنة في استمارة التسجيل في السنة الأولى ابتدائي بنفس الكيفيات الواردة أعلاه.

2 – يعالج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية طلبات التسجيل آليا بتاريخ 25 جوان 2024.

3- يتم إعلام الأولياء بنتيجة دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، كما سيتم إشهار القوائم المقبولة في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الأحد 30 جوان 2024.

بالنسبة للأطفال المسجّلين في أقسام التربية التحضيرية في السنة الدراسية 2024/2023 فهم مسجّلون تلقائيا في السنة الأولى ابتدائي.

ويجدر التذكير أن أي تسجيل يتمّ خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد لاغيا وعديم الأثر.