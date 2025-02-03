بعد رواج الفيديو..شرطة العاصمة توقف المشتبه فيهما في قضية الإعتداء على مواطن

تمكنت مصالــح أمن ولاية الــجزائر مــمثلــة في الأمن الحضري الرابع عشر زرهوني لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم، من توقيف المشتبه فيهما مسبوقين قضائيا في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة باستعمال أسلحة بيضاء واستحضار مركبة لتسهيل الفرار، الحيازة على أجهزة حساسة دون رخصة.

قضية الحال جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالاعتداء على مواطن متبوع بسرقة أمواله مع الفرار باستعمال مركبة على مستوى حي الموز بالعاصمة .

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو ، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع حجز واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 06 ملاين و200 ألف سنتيم ،جهاز تشويش يستعمل في السرقة، مركبة استعملت في عملية السرقة.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.