بعد رواج فيديوهات لنشر الرذيلة..شرطة العاصمة توقف المتورط في القضية
بقلم النهار أونلاين
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية الأسبوع المنصرم ، من توقيف شخص معروف بالإسم المستعار ” ف .ك” ، في قضية الفعل المخل بالحياء مع التحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
قضية الحال جاءت بعد رصد فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشخص يقوم بنشر مضامين خادشة للحياء مع التلفظ بعبارات نابية .
بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذه الفيديوهات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه رفقة شركائه البالغ عددهم ثلاث اشخاص مع حجز 4 هواتف نقالة مستعملة في توثيق الفيديوهات.
مواد تجميل، أسلحة بيضاء محظورة .
هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية
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